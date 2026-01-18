Атанасовден е! Вижте кои са имениците

Св. Атанасий и Кирил Александрийски. Св. Йоаким, патриарх Търновски (Атанасовден)

Православната църква почита днес паметта на Атанасий Велики. Празникът е наричан от народа Атанасовден.

Св. Атанасий е велик изповедник и учител на Църквата, велик защитник на християнското учение за Боговъплъщението. Той е роден през 295 година след Христа в египетската столица Александрия. Син на бедни християни, Атанасий получил добро образование, но изучавал усърдно Свещеното писание. На 24-годишна възраст бил ръкоположен за дякон от Александрийския архиепископ Александър.

Св. Атанасий Александрийски участва в Първия вселенски събор в 325 година и е един от отците на Църквата, проявили се тогава като ревностни защитници на християнското учение.

Най-вече заради откритата му борба срещу свещеника Арий, който смятал, че Христос е по-нисш от Бог Отец. Благодарение и на Атанасий, Арий бил отлъчен от църквата.

Съборът не само осъжда учението на Арий, но и изработва вероизповедна формула, която, допълнена на Втория вселенски събор, свикан в 381 година, остава в употреба и до днес, известна под името "Никеоцариградски символ на вярата".

Целият живот на Св. Атанасий Александрийски преминава в борба с арианството, защото още много години след събора то смущава живота на Църквата, особено на Изток. През 328 година той е избран за архиепископ на Александрия. Макар и изпращан в изгнание на няколко пъти, той остава архиепископ на града цели четиридесет и пет години - до смъртта си на 2 май 373 година.

В народните вярвания св. Атанас е представен като властелин на снеговете и ледовете. Облечен с копринена риза, той отива в планината на своя бял кон и се провиква: "Иди си, зимо, идвай, лято!". Затова празникът е известен и като Среди зима.

Празнуват: Атанас, Атанаска, Ачо, Анастасия, Наско, Начо, Наска, Наца, Танас, Тано, Таню, Таско, Таньо, Танас, Танаска, Таска