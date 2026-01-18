ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изключително интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Снимка: Архив

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове ( ГКПП) "Капитан Андреево" и  "Лесово" за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР. Информацията е към 6:00 часа. 

На границата с Гърция на всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства. Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на автомобилите.

На границата с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и гранични преходи. 

