Изключително интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове ( ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР. Информацията е към 6:00 часа.

На границата с Гърция на всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства. Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на автомобилите.

На границата с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и гранични преходи.