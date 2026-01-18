В планините е слънчево, но студено, туристите трябва да са добре екипирани

Времето в планините е слънчево, тихо, но студено, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК.

В Стара планина духа умерен вятър. Подходящо е за туризъм, но любителите на планината трябва да са добре екипирани и да имат топли течности и сладка храна, допълниха от спасителната служба и напомниха да се спазва маркировката, за да се избегнат инциденти.

Жълт код за студено време е обявен за днес в цялата страна. Минималните температури ще бъдат от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните също ще са отрицателни.