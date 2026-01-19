Трайфъл с крем капучино

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Трайфъл е английски десерт, състоящ се обикновено от слоеве напоен блат и сметанов крем”, ни пише Мила Нешева.
ПРОДУКТИ
За 4-5 порции:
1 малък какаов кекс (около 200 г) - готов или направен по ваша любима рецепта
250 г маскарпоне
50 г шоколад
120 мл течна сметана
3 ч.л. инстантно кафе
2-3 с.л. ароматен алкохол (заменете с прясно мляко, ако десертът е за деца)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нарязваме кекса на малки кубчета. Разтваряме половината количество кафе с 1-2 лъжици топла вода.
Разтопяваме шоколада на водна баня и внимателно го добавяме към маскарпонето заедно с разтвореното кафе.
Прибавяме и сметаната и разбиваме за кратко с миксер. Ако обичате по-сладък вкус, увеличете шоколада или добавете малко пудра захар.
Добавяме към останалото кафе вода и алкохола, който ще използваме - ром, коняк или ликьор. В съд за трайфъл или подходящи чаши редуваме ред кексови парченца, които поръсваме с кафето, ред крем и така до изчерпване на продуктите. Декорираме отгоре по избор.