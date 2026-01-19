Трайфъл с крем капучино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Трайфъл е английски десерт, състоящ се обикновено от слоеве напоен блат и сметанов крем”, ни пише Мила Нешева.

ПРОДУКТИ

За 4-5 порции:

1 малък какаов кекс (около 200 г) - готов или направен по ваша любима рецепта

250 г маскарпоне

50 г шоколад

120 мл течна сметана

3 ч.л. инстантно кафе

2-3 с.л. ароматен алкохол (заменете с прясно мляко, ако десертът е за деца)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме кекса на малки кубчета. Разтваряме половината количество кафе с 1-2 лъжици топла вода.

Разтопяваме шоколада на водна баня и внимателно го добавяме към маскарпонето заедно с разтвореното кафе.

Прибавяме и сметаната и разбиваме за кратко с миксер. Ако обичате по-сладък вкус, увеличете шоколада или добавете малко пудра захар.

Добавяме към останалото кафе вода и алкохола, който ще използваме - ром, коняк или ликьор. В съд за трайфъл или подходящи чаши редуваме ред кексови парченца, които поръсваме с кафето, ред крем и така до изчерпване на продуктите. Декорираме отгоре по избор.