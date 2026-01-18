МВР: Системата за "Гражданска отговорност" отново работи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Системата на МВР отново работи и могат да се издават застраховки "Гражданска отговорност", съобщиха за БТА от Главната дирекция "Национална полиция".

Проблемът се появи вчера поради срив в системата.