Сирийският президент обяви примирие с кюрдите

МВР: Системата за "Гражданска отговорност" отново работи

Срив в системата спря издаването на "Гражданска отговорност" СНИМКА: “24 ЧАСА”

Системата на МВР отново работи и могат да се издават застраховки "Гражданска отговорност", съобщиха за БТА от Главната дирекция "Национална полиция".

Проблемът се появи вчера поради срив в системата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

