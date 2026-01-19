ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция въвежда розови регистрационни номера

Минусови температури и слаб вятър на 19 януари

1648
Студ Снимка: Pixabay

През следващото денонощие ще остане студено с минимални температури между минус 12° и минус 7°, максимални - между минус 5° и 0°. Малко по-високи ще са температурите в крайните югозападни райони и по южното крайбрежие на морето. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността, съобщиха от НИМХ, цитиран от БТА.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.

