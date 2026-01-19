Православен календар за 19 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преп. Макарий Египетски. Св. Марк, еп. Ефески

Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение – на 10-те прокажени

Св. преп. Макарий Египетски е родом от Горни Египет и е съвременник и ученик на св. Атанасий Велики. Подвизавал се в пост и молитва и просиял в святост, като вършил чудеса. Починал в мир през 390 година на 97-годишна възраст.

Св. Марк Ефески е един от най-големите отци и учители на църквата, наречен от своите съвременици Нови Василий, Нови Богослов и Стълб на Православието.

Празнува Макарий.