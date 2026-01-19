ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-популярното име за момиче в Турция през 2025 г...

Времето София -9° / -9°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22116647 www.24chasa.bg

Православен календар за 19 януари

3520
Православен календар СНИМКА: Архив

Преп. Макарий Египетски. Св. Марк, еп. Ефески

Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение – на 10-те прокажени

Св. преп. Макарий Египетски е родом от Горни Египет и е съвременник и ученик на св. Атанасий Велики. Подвизавал се в пост и молитва и просиял в святост, като вършил чудеса. Починал в мир през 390 година на 97-годишна възраст.

Св. Марк Ефески е един от най-големите отци и учители на църквата, наречен от своите съвременици Нови Василий, Нови Богослов и Стълб на Православието.

Празнува Макарий.

Православен календар СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)