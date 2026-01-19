Спира движението на метрото между станциите "Сливница" и "Обеля" за 6 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Удължава се с още 6 месеца строителството на разширението на метрото в кв. „Обеля“.

Така то няма да се движи между станциите „Сливница“ и „Обеля“ до 18 юли.

За посочения период метростанция „Сливница“ ще бъде крайна за метролинии № 1 и № 4, а метростанция „Обеля“ – за метролиния № 2.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“.

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки: новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 „Метростанция Обеля“, разположени на бул. „Панчо Владигеров“ на около 25 метра от пешеходната пътека в двете посоки; съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) „Метростанция Сливница“; съществуващата спирка с код 1062 „Метростанция Сливница“; двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1“.

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 „Метростанция Обеля“ в посока кв. Иваняне, посочват още от Столичната община.

Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи. Част от средствата – 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на метро „София“, линия 3, етап 3: участък ул. "Шипка“ - ж.к. "Гео Милев“ (район "Слатина“) – зала „Арена София“/“София Тех парк“ – бул. „Цариградско шосе“ с дължина шест километра и шест метростанции.

С ресурса ще се осигури и строителството на метростанция до жп гара „Обеля“ на линия „София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо „Обеля“, съобщава бТВ.