ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кадри от обира на Лувъра бяха показани за първи пъ...

Времето София -4° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22117645 www.24chasa.bg

Катастрофа при км 102 от магистрала "Тракия" към Пловдив

1388
АМ „Тракия"

Движението при км 102 на АМ "Тракия" в посока Пловдив се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ „Тракия"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)