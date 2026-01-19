Безстопанствени коне се разхождат на пътя Троян - Кърнаре

Безстопанствени коне се разхождат по Троянския проход Беклемето, което създава сериозна опасност за пътуващите. Случаите се повтарят от няколко пъти в последните месеци.

„Пътувам често по маршрута Троян-Пловдив и тези животни са доста често срещан обект на пътното движение. Най-вече сутрешните ранни часове или в тъмната част на деня. Ясно тогава трафикът е по-малък и те излизат безпрепятствено и безстопанствено и създават изключително големи опасности и предпоставки за ПТП-та, както между различни превозни средства, така и със самите животни", разказа Петков, който е един от очевидците и гражданин, подал сигнали за проблема.

Той поясни, че най-опасните моменти са на остри завои или при намалена видимост, и при мъгла.

„Най-опасното е, че когато си на завой, човекът който чака те да се премахнат има вероятност върху тях да връхлети друг автомобил или тир, или отсреща, когато отсреща идва друга кола, животните да се уплашат и да скочат върху колата, която ги чака. Ситуацията е изключително опасна", обясни той пред БНТ.

Петков е подал многократни сигнали до 112 и медиите. По думите му от полицията казват, че могат само да снимат и да отразят случая.

„Нямат специализиран арест за животни или транспорт за извозването им. Оттам нататък препращат към Агенцията за безопасност на храните", каза Петков.