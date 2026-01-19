ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кадри от обира на Лувъра бяха показани за първи пъ...

Проходът Шипка в област Габрово е опесъчен

Проходът "Шипка" е опесъчен. Снимка: Архив

Проходът Шипка в област Габрово е опесъчен, температурата във високата част на прохода е минус осем градуса. Това съобщиха за БТА от Областното пътно управление, като призоваха да се шофира внимателно.

Проходът е обработен против заледяване, в прохода вали сняг, който не се задържа по пътя.

През последните дни се наблюдават по-ниски температури в град Габрово, отколкото във високата част на прохода, допълват от пътното управление.

На терен или в непрекъсната готовност са до 20 машини за почистване на снега и опесъчаване.

