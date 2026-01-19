ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола аварира на пътя Лютидол - Новачене, движението е в една лента

Пътят Мездра – Ботевград, в участъка Лютидол – Новачене Снимка: Google street view (Снимката е илюстративна)

Движението при км 176 на път I-1 Лютидол - Новачене се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал автомобил.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

