Кола аварира на пътя Лютидол - Новачене, движението е в една лента

Движението при км 176 на път I-1 Лютидол - Новачене се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал автомобил.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.