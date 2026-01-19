ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Започна продажбата на билети за първия ден от...

Ограничават движението на тирове по пътя Горна Малина - Байлово

Път Снимка: Pixabay

От петък – 23 януари, се ограничава преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т по път III-6004 Горна Малина – Байлово. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: по път III-105 в района на Елин Пелин и по общинската пътна мрежа. Промяната в организацията на движение е поради ремонтът на третокласния път.

Припомняме, че през ноември миналата година започна превантивен ремонт на 14 км от третокласния път III-6004 Горна Малина – Байлово, в отсечката между кръстовището с Подбалканския път I-6 и село Байлово /км 0 до 14-и км/. При изпълнението на строителните дейности трафикът на леки автомобили не се спира, а превозните средства преминават в лентата, в която не се работи.

Превантивният ремонт включва полагане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването и възстановяване на всички пътни принадлежности, полагане на маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтът на третокласния път се изпълнява от дружество, с което АПИ има договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Срокът за завършването по задание е февруари 2027 г.

