Морковена торта с млечно-сметанов крем

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща рецепта за вкусна морковена торта.

За блатовете:

За блатовете:

2 ч.ч. настъргани моркови

2 ч.ч. брашно

2 ч.ч. захар

2 яйца

1 ч.ч. олио

1 ч.ч. прясно мляко

1 пак. бакпулвер

1 равна с.л. канела

За крема:

200 мл течна сладкарска сметана

3 яйца

1 л прясно мляко

7 с.л. брашно

1 1/2 ч.ч. захар

смлени орехи за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ Снимка: СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

1. Приготвяме сместа за блатовете, като в купа чукваме яйцата, добавяме захарта и разбиваме хубаво. Добавяме олиото, прясното мляко и пресятото брашно, разбъркано с бакпулвера. Прибавяме накрая канелата и настърганите моркови. Объркваме добре с миксер, телена бъркалка или лъжица.

2. Разделяме сместа на 2 или 3 части. Печем поотделно в предварително затоплена фурна на 180 градуса, в малка кръгла тавичка или в кръгла форма с подвижно дъно, покрити съответно с хартия за печене. След това ги оставяме върху решетка да се охладят.

3. Разбиваме за крема в купа яйцата със захарта и брашното до гладка хомогенна смес. Слагаме прясното мляко в подходящ съд на котлона да се сгорещи, дърпаме настрани и на тънка струя добавяме яйчената смес, като бъркаме непрекъснато с дървена лъжица.

4. Местим обратно съда с млякото върху котлона и бъркаме енергично до сгъстяване на крема. Оставяме да се охлади напълно. Отделно разбиваме сладкарската сметана. Към охладения млечен крем добавяме по лъжица и разбъркваме внимателно с дървена бъркалка. Така до свършване на всичката сметана.

5. Сглобяваме тортата, като във формата с падащо дъно слагаме блат, мажем обилно с половината от крема, покриваме с втория блат и отново покриваме с останалия крем. Оставяме тортата да се охлади поне за 4-5 часа в хладилник.