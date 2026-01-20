Морковена торта с млечно-сметанов крем

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected].
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Виолета Василева изпраща рецепта за вкусна морковена торта.
ПРОДУКТИ
За блатовете:
2 ч.ч. настъргани моркови
2 ч.ч. брашно
2 ч.ч. захар
2 яйца
1 ч.ч. олио
1 ч.ч. прясно мляко
1 пак. бакпулвер
1 равна с.л. канела
За крема:
200 мл течна сладкарска сметана
3 яйца
1 л прясно мляко
7 с.л. брашно
1 1/2 ч.ч. захар
смлени орехи за украса
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
1. Приготвяме сместа за блатовете, като в купа чукваме яйцата, добавяме захарта и разбиваме хубаво. Добавяме олиото, прясното мляко и пресятото брашно, разбъркано с бакпулвера. Прибавяме накрая канелата и настърганите моркови. Объркваме добре с миксер, телена бъркалка или лъжица.
2. Разделяме сместа на 2 или 3 части. Печем поотделно в предварително затоплена фурна на 180 градуса, в малка кръгла тавичка или в кръгла форма с подвижно дъно, покрити съответно с хартия за печене. След това ги оставяме върху решетка да се охладят.
3. Разбиваме за крема в купа яйцата със захарта и брашното до гладка хомогенна смес. Слагаме прясното мляко в подходящ съд на котлона да се сгорещи, дърпаме настрани и на тънка струя добавяме яйчената смес, като бъркаме непрекъснато с дървена лъжица.
4. Местим обратно съда с млякото върху котлона и бъркаме енергично до сгъстяване на крема. Оставяме да се охлади напълно. Отделно разбиваме сладкарската сметана. Към охладения млечен крем добавяме по лъжица и разбъркваме внимателно с дървена бъркалка. Така до свършване на всичката сметана.
5. Сглобяваме тортата, като във формата с падащо дъно слагаме блат, мажем обилно с половината от крема, покриваме с втория блат и отново покриваме с останалия крем. Оставяме тортата да се охлади поне за 4-5 часа в хладилник.