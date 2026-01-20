Слънчев зимен ден, но с минусови температури ни очаква на 20 януари

Днес ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще е временно с ниска облачност. Вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток. Минималните температури ще бъдат между минус 11° и минус 6°, а максималните ще са от минус 1° до 4°. За София минималната температура ще бъде около минус 9°, а максималната – около 1°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.