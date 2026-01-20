ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното...

Интензивен трафик по границата с Турция, може да има тапи към Гърция

ГКПП "Капитан Андреево". СНИМКА: Агенция Митници

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на границата с Турция "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията е от 6:00 ч. тази сутрин.

На всички гранични преходи с Гърция движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства. Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на автомобилите.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

