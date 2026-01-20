ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

В планините минус 10, затворени ски писти

Времето не е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите на повечето места са около минус 10 градуса. Времето е ясно на повечето места, във високите части духа слаб до умерен вятър.

По курортите има затворени писти, като решението за това кои работят и кои не зависи от концесионерите, както и от конкретните условия – дебелината на снежната покривка и това дали има силен вятър, допълниха от ПСС.

В планините ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.

