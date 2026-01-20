Вижте къде в София няма да има вода на 21 януари

На 21 януари (сряда) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Президент Линкълн", ж.к. „Овча купел" 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 20:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

бл. 1, бл. 2 и бл. 4, МБАЛ „Сердика", месарница „Партньори".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на паркинга до бл. 2.

На 21 януари (сряда) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Жечо Гюмюшев", ж.к. „Младост" 3 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Жечо Гюмюшев" от ул. „Ген. Радко Димитриев" до ул. „Бъднина".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Жечо Гюмюшев" на кръстовището с ул. „Бъднина"

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, съобщават от "Софийска вода".