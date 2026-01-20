ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

Авария остави части от София без парно и топла вода

Парно

Части от столицата са без парно и топла вода поради аварии, сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация-София".

От тази сутрин засегнати са живущите на блок 523 в ж.к "Младост 1". Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 22 януари.

На 21 януари се очаква да бъдат пуснати парното и топлата вода в блок 43-44 в ж.к. "Дианабад". Там топлоподаването е спряно на 19 януари. В понеделник отново поради авария е прекъснато топлоподаването и в блок 129 в ж.к. "Гео Милев", като очакванията са, че то ще бъде възстановено днес в 17 часа. Авариите трябва да бъдат отстранени днес и да бъдат пуснати парното и топлата вода и в блок 45, блок 28, блок.29, ул."А.П.Чехов" №64,66,68, ул."Райко Алексиев" блок 103 в ж.к. "Изток" и детска градина 117 в "Младост 1".

