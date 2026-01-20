Жълт код за студ в София и 14 области - цял ден минусови температури

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за студено време за Северна България и за София област. На повечето места и дневните температури ще са по-ниски от 0 градуса, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Областите с предупредителен жълт код за ниски температури са: Видин, Монтана, Враца, северните части на София област, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Днес ще бъде предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, по-ниски в Североизточна България, в София - около 1 градус.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 2 градуса, на 2000 метра - около минус 6 градуса.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над крайните южни райони все още със значителна ниска облачност. Ще духа слаб до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 3 и 5 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, пише БТА.