"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Трамвай и кола се сблъскаха на бул. "Шипченски проход" в София

3364
СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Трамвай и автомобил са се блъснали на бул. "Шипченски проход" в София. Това се разбра от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Движението в района е затруднено. 

Засега не е ясно дали има пострадали при инцидента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

