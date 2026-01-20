Трамвай и кола се сблъскаха на бул. "Шипченски проход" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трамвай и автомобил са се блъснали на бул. "Шипченски проход" в София. Това се разбра от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Движението в района е затруднено.

Засега не е ясно дали има пострадали при инцидента.