Кекс със сушени плодове и тъмна бира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Невероятен вкус и аромат се получава! Божествен!”, ни пише Валя Михайлова за рецептата, която изпраща.

ПРОДУКТИ

250 г брашно, 1 бакпулвер, 1 яйце, 300 г микс от сушени плодове по избор (стафиди, сини сливи, кайсии, боровинки), 150 г кафява захар, 50 мл ром, 250 мл тъмна бира, 50 г разтопено масло, 1 ванилия, 1 ч.л. канела, 1/2 ч.л. сух джинджифил

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Заливаме сухите плодове с ром и ги оставяме така за няколко часа да се напоят хубаво. В купа смесваме сухите съставки и към тях прибавяме разтопеното масло заедно с разбитото яйце.

Разбъркваме добре и прибавяме накиснатите плодове заедно с течността, в която са били. Изсипваме в правоъгълна форма за кекс, покрита с хартия за печене, и печем в загрята на 170 градуса фурна около 40-50 минути.

Оставяме да се охлади много добре и по желание украсяваме със захарна глазура, направена от пудра захар, лимонов сок и 1 белтък. Поръсваме със сушени плодове и нарязваме на парчета.