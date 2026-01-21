Православен календар за 21 януари, вижте кой празнува имен ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 21 януари църквата почита Св. преподобни Максим Изповедник, Св. мъченик Неофит и Св. мъченици Евгений, Канидий, Валериан и Акила.

Свети преподобни Максим е един от най-авторитетните учители и разпространители на православието. Името има латински корени и идва от думата „maximilianus”, която в превод означава „най-великият”.

Той е роден в богато и уважавано семейство. Водил е усилена борба срещу навлизащата монотелкса ерес, според която християнството не било богочовешка религия. Отказал се от длъжността си на секретар на императора, светецът се оттеглил в света обител и се съсредоточил върху философията.

В знак на почит го провъзгласили за игумен, но светецът отказал и предпочел уединението. След този период се отправил към Африка, за да се бори с езичеството.

Красноречието и доводите му го направили нежелан за владетелите и впоследствие бил съден в Цариград като държавен изменник, след което изпратен на заточение в Тракия.

След години отново бил подложен на изтезания - отрязали езика и дясната му ръка, за да не може повече да пази и проповядва вярата си. Същата съдба сполетяла и свети Анастасйи. Двамата били изпратени на заточение в днешна Добруджа.

Днес имен ден имат Максим, Максимилиан, Агнеса, Валери и Валерия