Изключително интензивен е трафикът за товарни автомобили на Капитан Андреево и Лесово

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските ГКПП е към 6:00 ч. днес.

На границата с Гърция от вчера през граничния преход Рудозем – Ксанти преминават леки коли и товарни автомобили до 3,5 тона. На всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства. Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на автомобилите.

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.