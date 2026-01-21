ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай остава сред първите три страни в света ...

Вижте къде в София няма да има вода на 22 януари

Вода СНИМКА: Pixabay

На 22 януари (четвъртък) 2026 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Велкова воденица", с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ул. „Велкова воденица", ул. „Студен кладенец", ул. „Кайгана", ул. „Невен" и ул. „Простор", ул. „Шишивар"

в района между ул. „Св. св. Кирил и Методий", ул. „Простор" и ул. „Гороцвет" и между ул. „Искра" и ул. „Простор".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Гороцвет" на кръстовището с ул. „Шишивар" до училището.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

