Обявиха жълт код за осем области у нас за валежи и поледици

3020
Обявен е жълт код за 8 области Снимка: НИМХ

За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение за опасни метеорологични явления от първа степен - жълт код, за осем области в Южна България. Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ, пише БТА.

Жълтият код за валежи и за опасност от поледици е обявен за областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Очакват се валежи от сняг, които ще преминават в дъжд, ще се създадат и условия за поледици. В южните райони от Рило-Родопската област ще има значителни по количество валежи. По планинските проходи ще има и условия за навявания.

Днес ще има слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, а през нощта срещу четвъртък и в централната част от Дунавската равнина, ще премине в дъжд и там ще се образуват поледици. Максималните температури ще са между 0 и 5 градуса, в София - около 1 градус.

Над Черноморието облачността ще е значителна и до вечерта по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 5 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 6-9 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.

 

 

Обявен е жълт код за 8 области Снимка: НИМХ

