Премахнати са бордюри и стоманени плочи при основния ремонт на Дунав мост при Русе

Премахнати са бордюри и стоманени плочи от тротоарните зони при основния ремонт на Дунав мост при Русе. Дейностите се извършват в 320-метров участък в платното в посока България. В отсечката продължава обработката на компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране, съобщиха от АПИ.

В следващите дни в платното за България ще се изпълняват работи, свързани с подмяната на стоманобетонните пътни панели. Ще се обработват компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране и ще продължи демонтажът на стоманена плоча от тротоарните зони.

Основният ремонт на Дунав мост се извършва без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.