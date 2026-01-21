ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В сила са ограничения за движение по моста Рио-Антирио в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Поради силните ветрове и лошото време днес в Гърция са в сила извънредни мерки за движение по моста Рио-Антирио. Обявени са извънредни мерки.

С решение на Пътна полиция, поради силни ветрове, е в сила забрана за движение на мотоциклети, каравани и празни камиони с голяма повърхност.

Частните превозни средства и камиони с товари се движат нормално, но с особено внимание, като коригират скоростта си по подходящ начин, избягват изпреварвания и следват инструкциите на КАТ.

Поради силни ветрове, спирането на фериботните услуги по фериботната линия Рио - Антирио остава в сила.

„Олимпия Одос" потвърди привеждането на целия си персонал и техника в състояние на пълна готовност по протежение на магистралата Елефсина - Коринт - Патра - Пиргос. Патрулните екипи следят приоритетно участъците, застрашени от свличания на земни маси и наводнения.

Препоръчва се да се следят таблата с променливи съобщения (VMS) за актуални ограничения на скоростта и предупреждения за опасен вятър.

