С нова модерна визия и богато съдържание списание Идеален дом посреща годината на своя юбилей

През 2026 година водещото наше издание за архитектура, интериор и дизайн ще отбележи

30 години от създаването си и по този повод започва новата година с нов образ и повече интересни рубрики.

Богатство от теми и разкошни интериори на жилища и обществени пространства пердлага новият брой, който вече е на пазара.

Motif Architecture, сн. Минко Минев

С красиви фотосесии той "отваря" вратите на къщи, апартаменти, офиси, места за здравословен спорт и други,

Ина Дамянова, сн. Атанас Згурев

за да може читателят да свери часовника по отношение на най-новите тенденции в съвременния дизайн. И да види "на живо" как работнят най-добрите наши и чужди архитекти и дизайнери.

арх. Анна Коласанте, сн. mamuri photography