Печено пилешко с чушки и бекон

КОЙ ГОТВИ
“Изключително вкусно ястие, което е подходящо за по- специални поводи и трапези”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
За 6 порции:
месото от 6 пилешки бутчета
200 г варено-пушен бекон
2 пресни чушки
120 г кашкавал
За овкусяване:
1 непълна к.ч. олио
червен пипер
соев или уни сос
За поръсване:
пикантна подправка за месо
гранулиран чесън
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Потапяме месото в олиото, което сме разбъркали със соевия или унисос и червения пипер. Навиваме пържолите леко като на руло.
Нареждаме шестте в тава на разстояние една от друга. Поръсваме ги с чесъна, а след това с малко подправка за месо. Внимаваме да не ги пресолим. Върху всяка порция месо слагаме нарязан на ленти бекон, а върху него поставяме ивици от чушка.
Наливаме толкова вода, колкото да потъне 1/3 част от месото. Завиваме го с пекарско фолио. Печем го в загрята на 200 градуса фурна за 1 час и 30 минути.
Отстраняваме фолиото. Продължаваме печенето около 30 минути, в което време сосът трябва да намалее. През това време отваряме фурната и поливаме месото с него поне 3-4 пъти. Изчакваме отгоре да се получи коричка и приятен загар.
Изваждаме тавата и поръсваме всяка порция с настърган кашкавал. Доизпичаме месото, докато той се стопи. Сервираме ястието топло.