Печено пилешко с чушки и бекон

КОЙ ГОТВИ

“Изключително вкусно ястие, което е подходящо за по- специални поводи и трапези”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

За 6 порции:

месото от 6 пилешки бутчета

200 г варено-пушен бекон

2 пресни чушки

120 г кашкавал

За овкусяване:

1 непълна к.ч. олио

червен пипер

соев или уни сос

За поръсване:

пикантна подправка за месо

гранулиран чесън

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Потапяме месото в олиото, което сме разбъркали със соевия или унисос и червения пипер. Навиваме пържолите леко като на руло.

Нареждаме шестте в тава на разстояние една от друга. Поръсваме ги с чесъна, а след това с малко подправка за месо. Внимаваме да не ги пресолим. Върху всяка порция месо слагаме нарязан на ленти бекон, а върху него поставяме ивици от чушка.

Наливаме толкова вода, колкото да потъне 1/3 част от месото. Завиваме го с пекарско фолио. Печем го в загрята на 200 градуса фурна за 1 час и 30 минути.

Отстраняваме фолиото. Продължаваме печенето около 30 минути, в което време сосът трябва да намалее. През това време отваряме фурната и поливаме месото с него поне 3-4 пъти. Изчакваме отгоре да се получи коричка и приятен загар.

Изваждаме тавата и поръсваме всяка порция с настърган кашкавал. Доизпичаме месото, докато той се стопи. Сервираме ястието топло.