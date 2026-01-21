Движението по пътя Банско – Гоце Делчев се осъществява в една лента заради катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът в засегнатия участък се регулира от екипи на „Пътна полиция". От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена скорост.

По-рано днес от АПИ съобщиха, че движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев, в района на село Господинци, при 78-и км се осъществява двупосочно в една лента поради ВиК авария.

Временно е ограничено и движението в двете посоки по път I-1 София – Ботевград в района на анкерната стена поради опасност от свличане. Въведен е обходен маршрут по АМ "Хемус".