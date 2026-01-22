Интензивен трафик на границите с Турция

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6:00 ч. днес.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход Рудозем – Ксанти преминават леки коли и товарни автомобили до 3,5 тона. Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи в района на Златоград, Маказа и Ивайловград. На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.