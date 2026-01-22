Проходите Превала, Рожен и Печинско са затворени за камиони

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат, съобщиха от Областното пътно управление.
Пътищата в областта са проходими при зимни условия, 57 машини са почиствали и обработвали през нощта републиканската пътна мрежа в областта след падналия сняг.
В района на Рожен снежната покривка е 22 см, според информация от метеорологичната станция на Рожен.
В Пампорово новият сняг е около 10 см, условията за ски са добри, отворени са 17 писти.