Проходът Троян - Кърнаре е затворен

Движението през прохода Троян-Кърнаре е спряно за всички видове моторни превозни средства, съобщиха от полицията.

Най-високият старопланински проход е затворен заради снега. Все още няма информация от АПИ.