ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22138985 www.24chasa.bg

Проходът Троян - Кърнаре е затворен

24 часа Пловдив онлайн

3284
Снегорин СНИМКА: АПИ (Снимката е илюстративна)

Движението през прохода Троян-Кърнаре е спряно за всички видове моторни превозни средства, съобщиха от полицията. 

Най-високият старопланински проход е затворен заради снега. Все още няма информация от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снегорин СНИМКА: АПИ (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание