Проходът Троян - Кърнаре е затворен

Движението през прохода Троян-Кърнаре е спряно за всички видове моторни превозни средства, съобщиха от полицията.
Най-високият старопланински проход е затворен заради снега. Все още няма информация от АПИ.
НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Движението през прохода Троян-Кърнаре е спряно за всички видове моторни превозни средства, съобщиха от полицията.
Най-високият старопланински проход е затворен заради снега. Все още няма информация от АПИ.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!