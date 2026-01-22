Над 25-километрова колона от камиони на границата с Турция

На много места на АМ „Марица" камионите са в двете платна

Отново опашки от камиони на границата с Tурция. През последните дни колоната преди граничния пункт Капитан Андреево достига над 25 километра. Освен, че води до дълго чакане за шофьорите на камионите, това създава опасност и за останалите водачи на пътя, защото е сериозна предпоставка за инциденти. От Агенция „Митници" проведоха и среща с турските си колеги, съобщават от Нова тв.

На много места на автомагистрала „Марица" камионите са в две колони. Така остава само една лента за преминаване на леките коли, което пък при маневри на тировете създава предпоставки за инциденти.

„Създали сме организация. Служители на полицията и на „Гранична полиция" регулират движението, за да може всички товарни автомобили, които изчакват за гранична проверка, да бъдат подредени в аварийната лента, за да не пречат на останалите участници в движението на скоростния път и да не се допускат инциденти". Това заяви в „Здравей, България" началникът на ГКПП Капитан Андреево Яни Пейчев.

По думите на Диана Маркова от Агенция „Митници" през последното денонощие на ГКПП-то са обработени около 3000 товарни автомобила. „Само за нощната смяна на изход в посока Турция са пропуснати над 800 тира. Трафикът е изключително интензивен. Такъв беше и преди коледните и новогодишните празници, след това леко се успокои в първите две седмици на януари. Заради протеста на гръцките земеделци отново се усложни трафикът, защото превозвачите пренасочиха маршрутите си през Капитан Андреево, обясни тя.

Пейчев заяви, че регулярно провежда срещи и разговори с турските си колеги от ГКПП Капъкуле, за да се урегулират и уеднаквят граничните проверки и от двете страни.