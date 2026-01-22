ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

Огромен кратер се отвори на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Слатинска"

Огромен кратер се отвори на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Слатинска" СНИМКА: Фейсбук/Vili Spasova

Огромен кратер се отвори на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Слатинска" в столицата, съобщи очевидец в социалните мрежи. 

Участъкът не е обозначен. Към момента няма данни за материални щети по автомобили. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Огромен кратер се отвори на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Слатинска" СНИМКА: Фейсбук/Vili Spasova

