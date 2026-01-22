"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огромен кратер се отвори на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Слатинска" в столицата, съобщи очевидец в социалните мрежи.

Участъкът не е обозначен. Към момента няма данни за материални щети по автомобили.