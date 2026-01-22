ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорка, състезател и майка му се сбиха на Държа...

57 машини чистят снега в Смолянско, отпада ограничението за камиони в част от проходите

Валентин Хаджиев

2076
Снежната покривка в Смолян е над 10 сантиметра. Снимка: Валентин Хаджиев

Отпада ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен" и "Печинско", както и по път II 866 Девин-Михалково и път II 37 Батак-Доспат, съобщи Адриан Петров зам.-областен управител. По-рано през деня те бяха затворени. Остава в сила забраната за прохода "Превала".

Между 15 и 20 сантиметра е снежната покривка в Смолянска област след обилния снеговалеж през изминалата нощ. Републиканската пътна мрежа в региона е почистена и обработена срещу заледяване.

През нощта на терен са работили 57 машини, които са осигурили проходимостта на републиканските пътища. 

В Смолян снежната покривка е над 10 сантиметра, като в областния град са почистени основните и централни улици. В някои общини снежната покривка е до 20 см. 45 сантиметра е дебелината на снежната покривка в Пампорово, съобщиха от Планинска спасителна служба. Няма инциденти с туристи.

От Областно пътно управление – Смолян призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост, а автомобилите да бъдат подготвени за зимни условия.

Снежната покривка в Смолян е над 10 сантиметра.

