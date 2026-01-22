ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след побе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22140321 www.24chasa.bg

Троян - Кърнаре е отворен за леки коли, има опасност от снегонавявания

2004
Троян-Кърнаре затворен за камиони над 12 тона. СНИМКА: Архив на АПИ

Проходът Троян – Кърнаре е отворен за автомобили до 12 тона, съобщи инж.Георги Генов, директор на Областното пътно управление в Ловеч. Има условия за снегонавяване, но проходът е проходим при зимни условия, подчерта той. Пътната настилка се почиства и опесъчава непрекъснато, на място работят общо три машини, една от които е роторен снегорин.

Остава в сила ограничението за преминаване на тежкотоварни камиони над 12 тона по Троянския проход, което е валидно и за прохода Шипково – Рибарица.

БТА припомня, че по-рано днес от Областната дирекция на МВР в Пловдив подадоха информация, че проходът е затворен за всички видове моторни превозни средства.

Троян-Кърнаре затворен за камиони над 12 тона. СНИМКА: Архив на АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата