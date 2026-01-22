Мъгла и облаци със слаб дъжд на места в петък

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна и на отделни места в Източна България все още ще има слаби валежи от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), посочва БТА.

Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне и в равнините и котловините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 1°.

Утре преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 9°.

По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

И през почивните дни вятърът ще е слаб, от южната четвърт. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Само на отделни места са възможни слаби валежи, в събота в крайните западни планински райони, в неделя - в южната част на Родопите. Временно подобрение на видимостта и разкъсване на облачността ще има в часовете около обяд. Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните, където мъглите и облачността ще се задържат почти през целия ден ще остават близки до нулата.