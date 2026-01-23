Мързеливи зелеви сарми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Задушено кисело зеле и ориз с вкуса на любимите сармички, но сготвено по-рационално. Вари се почти “на автопилот”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

1 буркан нарязано кисело зеле, стрък праз лук, олио, 1/2 ч.ч. ориз (полусварен в 1ч.ч. вода с 1/4 ч.л. сол), 2 зърна бахар, няколко плодчета хвойна, семенца кимион, 1-2 дафинови листа, щипка лют червен пипер и 1/4 ч.л. сладък, чубрица и щипка сух джоджен, кубче телешки бульон, разтворен в 1 1/2 чаша вода, 1/2 чаша зелев сок, по избор нарязана ябълка, жълт чедър за поръска.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сваряваме ориза до полуготовност на слаб огън за около 5 минути. Запържваме фино нарязания праз лук за много кратко. Досипваме ориза и зелето от буркана, след като сме отцедили сока в друг съд.

Готвим енергично не повече от минута, като овкусяваме с подправките без сладкия червен пипер, чубрицата и джоджена. Наливаме бульона, зелевия сок, евентуално добавяме резенчета ябълка. Веднага щом заври, намаляваме степента и оставяме варивото да си къкри, завито с фолио под капака.

Оставяме тигана на котлона за поне половин час. Към края си, поръсваме чубрица, а в тиганче в лъжица олио затопляме с бъркане сладкия червен пипер и джоджена само за секунди, колкото да заухае. С тази мазнина поливаме гозбата и поръсваме настърган чедър.