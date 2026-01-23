Меко - до 13°, през почивните дни, но с облаци в планините

В понеделник и вторник ще е дъждовно и ветровито, в четвъртък с усилване на вятъра ще проникне по-влажен и студен въздух

Минималните температури в населените места в петък ще бъдат от -5 до 1 градус, по Черноморието до 3 градуса. По черноморското крайбрежие ще се задържи облачно. На запад мъглите бързо ще се вдигат и в следобедните часове ще е слънчево. Максималните температури на север ще са от -1 до 5 градуса, по Черноморието - до 4-6 градуса. За района на София минимална температура около -5/-4 градуса, максимална - до 5-6 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места ще бъдат от -3 до 2 градуса, по Черноморието - до 5 градуса. По черноморското крайбрежие ще се стелят ниски облаци и мъгли. На запад мъглите бързо ще се вдигат до предимно слънчево. Максималните температури на север ще са от 5 до 10 градуса, по Черноморието - до 9 градуса. За района на София минималната температура ще е -1/0 градуса, а максимална до 8-9 градуса.

Над планините ще има разкъсана облачност. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от югозапад, с

пулсове до 25 км/ч

Максималните температури над 2500 м ще са от -5 до -2 градуса, а на 1500 м - от 1 до 4 градуса.

В неделя минималните температури в населените места ще бъдат от -1 до 5 градуса, по Черноморието - до 6 градуса. Ниските облаци и мъгли по черноморското крайбрежие бързо ще се разсеят. През деня ще е ветровито. Следобед от запад облаците ще се уплътняват.

От запад се задава поредният средиземноморски циклон,

който ще донесе у нас нови валежи от дъжд и мокър и тежък сняг. Максималните температури на север ще са от 8 до 13 градуса, по Черноморието - също до 13 градуса. За района на София минималната температура ще е от -1-0 градуса, и максимална - до 9-10 градуса.

Над планините ще бъде ветровито с разкъсана облачност. Вятърът по високите части ще бъде от юг, с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -3 до 1 градус, а на 1500 м - от 3 до 6 градуса.

В понеделник и вторник ще бъде дъждовно и ветровито, с валежи от дъжд в ниските места и мокър сняг в планините. По-значителни по количество ще бъдат валежите в Западна и Южна България. В сряда ще има слънчеви часове. Следобед отново ще се заоблачи. В четвъртък с усилване на вятъра ще проникне по-влажен и студен въздух. През страната ще премине циклон с валежи от дъжд и сняг. Има условия за поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западната половина от страната.

Колко е снежната покривка

Витоша, над 1800 м:

от 45 до 65 см

Рила, над 2000 м: от 30 до 70 см

Пирин, над 2500 м:

от 120 до 140 см

Родопи, над 1900 м: от 40, 60 см

Западна Стара планина,

над 1500 м: от 15 до 30 см

Централна Стара

планина, над 2000 м:

от 90 до 110 см