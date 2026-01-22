От 1 март поскъпват толтаксите за тежкотоварни автомобили и автобуси

От 1 март поскъпват, и то значително, толтаксите за тежкотоварни автомобили и автобуси. Новата тарифа, публикувана за обществено обсъждане от Регионалното министерство, предвижда скокът да е между 30 и 130% за изминат километър по платената пътна мрежа.

"Ние нямаме пътища, като направим това сравнение цена - качество. Ще си платим, но да ни свържат със Северна България, да свържат "Хемус", да ни улеснят нас. Ще си вземем коне и ще започнем с конски файтони, по-евтино ще ни излиза", каза за БНТ Бюлент Райм, който е международен шофьор.

"То ще се отрази, но да му мислят началниците, ще има увеличение, то всичко се вдига", коментира Васил Гаджев, международен шофьор.

Причината за увеличаването е въвеждането на задължителна европейска компонента за въглеродните емисии съгласно европейска директива от 2022 г. Досега толтаксите покриваха основно разходите за пътната инфраструктура, а сега ще отчитат и замърсяването от тежкотоварния трафик.

"Две неща по отношение на това увеличение подкрепяме - за най-високата категория екологична група Евро 6 да няма никакво увеличение, каквото е заложено и целият компонент по отношение на въглеродни емисии, фини прахови частици, замърсяване, който ще се събира посредством толсистемата, да бъде рефинансиран обратно в сектора под формата на закупуване на по-чисти превозни средства и др привилегии за сектора", каза Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камара на автомобилните превозвачи в България.

От Агенция "Пътна инфраструктура" обясниха, че в публикувания проект на тарифа се предвижда за товарен автомобил с 3 и повече оси над 12 тона и екологичен стандарт Евро 0, I или II, новите ставки да бъдат по-високи между 26% и 32% спрямо действащите към момента, в зависимост от категорията на пътя. За превозни средства от същата категория, но с нулеви емисии, са предвидени по-ниски стойности, като спрямо настоящите ставки е предвижда намаление между 33% и 39%.

"Масовият автомобил, който е от категория Евро 6 за извършване на международен транспорт, в момента плаща 21 евроцента, тоест ще продължи да се заплаща същата сума, като дори и новите автомобили Евро 6 Е и D ще плащат 1 цент надолу - 20 евро цента на километър, Евро 5 в момента плащат 22 цента на км ще започнат да плащат 26 евро цента, при по-ниските категории увеличението ще е малко по-голямо", казва Димитър Димитров.

Най-осезаемо поскъпва има при автобусите над 12 тона за автомагистрала, там средното увеличение е от 83 до 167%.

"Основно таксите и тежестта, която се понася, е от автобусите, които изпълняват превози по републиканска пътна мрежа, защото това са най-дългите направления, там ще бъдат засегнати най-много, между областните пътни мрежи също. Увеличението на билетите е цена, която се формира от всички показалите, включително и показателите за толсистемата, превозите са възложени чрез обществени поръчки, което ограничава колегите някъде за увеличение на цените, някъде може да има увеличение на цените, някъде не", коментира Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи.

Новите тарифи ще влязат в сила след приемане на постановлението от Министерския съвет. В момента проектът е публикуван за обществено обсъждане.