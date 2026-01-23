Проф. Рачев: 6 градуса над нормата през следващата седмица - до 17 градуса

Днес по усойните места на по-високо, където има размръзване, е възможно да има черен лед - много е опасен. Няма да има вече този режещ вятър. В понеделник "Хари", който предизвика страшните неща в България, вече няма да го има. На негово място ще дойде следващ циклон. Януари си отива малко по-топъл от нормалното и с валежи над нормата. В понеделник и четвъртък ще има валежи почти над цяла България. В Западна България е малко по-хладно, докато в Източна България до 15-16 градуса. По-високи температури още от днес. Това каза по bTV климатологът от Софийския университет проф. Георги Рачев.

През следващата седмица се очакват 6 градуса над нормата. Ще бъде доста топло. Такива са прогнозите и за по-следващата седмица. Съвсем нормално е да има кокичета, става все по-топло и по-топло. 15-17 градуса ни очакват през следващия петък. Малко по-ниски ще са температурите в Западна България.

Замогнаха се дори критичните язовири като "Камчия". Топло, дъжд и слънце - такова ще е времето, по-скоро мартенско, отколкото за края на януари, каза още проф. Рачев.