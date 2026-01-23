ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя II-11 край Арчар, движението е в една лента

Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението при км 12 по път II-11 в района на Арчар се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

