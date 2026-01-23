ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа"

АПИ: Внимавайте от км 375 до км 385 на пътя София - Кулата, има ремонт

До 15 ч. днес движението от км 375 до км 385 по път I-1 София - Кулата се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от сигналисти. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

