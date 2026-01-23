От уикенда започва затопляне, на отделни места ще вали дъжд

През почивните дни и през следващата седмица затоплянето в страната ще продължи, като в отделни райони в понеделник ще има валежи от дъжд, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 24 до 29 януари на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА.

През почивните дни вятърът ще е слаб, от юг. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Само на отделни места са възможни слаби валежи, в събота, 24 януари, в крайните западни планински райони, а в неделя, 25 януари - в южната част на Родопите. Временно подобрение на видимостта и разкъсване на облачността ще има в часовете около обяд.

Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, а максималните - между 6 и 11 градуса, в югоизточните райони до 13-14 градуса, но в северозападните, където мъглите и облачността ще се задържат почти през целия ден, ще остават близки до нулата.

В понеделник, 26 януари, в Източна България и в районите, разположени близо до северните планински склонове, южният вятър ще се усили. Там и температурите ще се повишат още - дневните ще достигат 15-16 градуса. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България.

На 27 януари във вторник вятърът ще отслабне, ще се ориентира от запад-северозапад. Валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Ще остане сравнително топло.

В сряда, 28 януари, вятърът отново ще придобие южна компонента, а към вечерта в Източна България ще се усилва. Облачността ще е разкъсана. Минималните температури ще са близки до нулата и максималните в повечето места ще са между 9 и 14 градуса.

В четвъртък, 29 януари, ще преобладава облачно време, от запад на изток ще превали дъжд. Вятърът ще остане от юг-югозапад, в източната половина от страната - умерен и силен, а температурите ще се задържат високи, прогнозира синоптикът Марияна Попова от НИМХ.