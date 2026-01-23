ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря движението по пътя I-1 край Враца

Полиция СНИМКА: Архив

Временно е ограничено движението по път I-1 в района на Враца на разклона за Костелево поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут е през град Враца.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

