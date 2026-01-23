Спряха движението от 35 до 36 км на АМ "Хемус" към Варна заради аварирал камион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението в участъка от 35 до 36 км на АМ "Хемус" в посока Варна поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Всички шофьори изчакват на място.