ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина бившият басист на „Скорпиънс“ Франсис Буххо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22150179 www.24chasa.bg

АПИ: На 28 януари са възможни затруднения при купуването на винетки

2068
Възможни са затруднения при закупуване на е-винетки СНИМКА: Архив

На 28 януари от 22 ч. до 23 ч. са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти

На 28 януари (сряда), от 22 ч. до 23 ч., ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

Възможни са затруднения при закупуване на е-винетки СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата