Стени, "нарисувани" с плочки - модният писък в интериора

Облицовъчните покрития претърпяха основни трансформации през последните години, следвайки модата и творческите търсения на водещите дизайнери. Съвременният интериор все по-смело използва стенните плочки като акцент, а не само като практично покритие. В дневната, кухнята и коридора те играят ролята на декоративен елемент, който дава настроение и подчертана индивидуалност. Актуални днес са три основни тенденции: ярки цветове, силно изразен релеф и цялостни модулни и декоративни пана.

Текстурата е с главна роля

Релефът е водещ елемент в новите колекции. Плочките вече имат 3D повърхност, която създава динамика дори при едноцветен дизайн. Стенното покритие в този случай играе ролята и на декорация, като дълбоките врязвания могат да подпомогнат оптично обема на помещението, особено когато се комбинират с насочено осветление.

Интересно е, че моделите със силно изразен релеф са много по-популярни сред испанските и португалските производители, отколкото при италианските. VIUVA LAMEGO, основана през далечната 1849 г. на Иберийския полуостров, реализира две нови колекции в сътрудничество с дизайнерското студио REPUBLIC OF II BY IV. Колекция Colinas е вдъхновена от скулптурните гънки на плисирания текстил. Формите са фино издълбани в плочките, а вертикалните и хоризонталните ивици създават многопластова триизмерна повърхност.

Серията Marola е наречена на португалската дума за “вълна̀” и черпи вдъхновение от деликатните линии, оставени в пясъка, докато водата се отдръпва. Асиметричните врязвания и запълнените с глазура жлебове образуват меки, органични ритми върху големи повърхности.

Ярки акценти

на неутрален фон

Интензивните тонове – тюркоаз, масленозелено, кобалтовосиньо, керемиденочервено, горчица – навлизат във всекидневните зони. С тях е практично да се декорира акцентна стена около телевизора или да се озари сенчеста повърхност, неогрявана от слънцето.

Глазираните и матираните повърхности са подходящи за коридора, облицовките могат лесно да се поддържат чисти и предпазват стените от нараняване. Ярките плочки работят отлично с дърво, черен метал и естествени текстури, като внасят дълбочина и енергия. Италианският бранд Tonalite е известен с многоцветните си малоформатни колекции и цветът е отличителна черта за марката.

Тази година представените на изложението Cersaie колекции изненадват с нови геометрии, нюанси и покрития.

Разработена в сътрудничество с ARX|Architettura, серията Cerchio бележи началото на творческо пътешествие, което изследва универсалната форма на кръга. Централен подвижен диск леко припокрива рамката на плочката, скривайки фугата и създавайки естествен триизмерен ефект.

Колекцията Gamma е идеална за множество комбинации, за да се персонализират модерните пространства с нотка на изтънченост и стил. Широката палитра е от 14 цвята - от неутрални тонове до живи нюанси, с текстурирана повърхност. Форматът е универсален, обогатен с гланцово покритие.

Като арткомпозиция

Картините, които не се свалят от стената, са подходящи за смелите почитатели на експресивните стилове. Големите композиции от плочки с флорални, геометрични, абстрактни или органични мотиви, се комбинират добре с неутрална основа и работят чудесно в малки помещения, където един голям акцент е достатъчен, за да зададе стил.

Една от най-старите фабрики в Централна Европа, Kaflarnia Karny, е единственият производител на плочки в Полша с “Кралска гаранция”. Компанията разработва Krolik, съвременна серия дизайнерски плочки, замислена от креативния директор Александра Жеромска. Стенните и бордюрните покрития се изработват ръчно с помощта на калъпи. Дълбоката глазура и наситената цветна палитра са комбинирани, за да се създадат облицовки, които са пищни, жизнерадостни и издръжливи.

